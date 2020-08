Gattuso confessa che meritava l’espulsione, Varriale: “Che grande uomo. Chapeau!” (Di domenica 2 agosto 2020) "Oggi meritavo l'espulsione" . Rino Gattuso si conferma, ancora una volta , un numero 1 come uomo oltre che come giocatore e allenatore. Leggi su tuttonapoli

"Oggi meritavo l'espulsione" . Rino Gattuso si conferma, ancora una volta , un numero 1 come uomo oltre che come giocatore e allenatore. Chapeau!". Così il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentat ...

De Laurentiis: "Osimhen, vissuti giorni d'inferno. Volevo Immobile e Verratti. Milik sembra una sfinge"

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport. Tanti gli argomenti trattati. "Osimhen? È stata una grandissima intuizione di Giuntoli ed è l’attaccante con le ...

