Danilo Toninelli: “Sarebbe bello se il governo della Lombardia si comportasse responsabilmente” (Di domenica 2 agosto 2020) “Mentre continuano a emergere dettagli inquietanti sul presidente Fontana, il governo della Regione Lombardia sceglie di non garantire il distanziamento sui treni regionali, contravvenendo alle indicazioni del ministero della Salute, e il leader della Lega continua imperterrito ad invitare – finanche un ragazzino – a togliersi la mascherina, sul palco a Milano Marittima. Sarebbe bello non dover vedere questo genere di atti irresponsabili che danno un pessimo esempio in spregio delle regole per limitare i contagi da Covid-19. Sarebbe bello se il governo della Regione Lombardia si comportasse responsabilmente dopo il dramma sanitario che abbiamo vissuto. Sarebbe bello se ... Leggi su sportface

Sono queste le recenti dichiarazioni del senatore lombardo del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli che con un post su Facebook ha ravvisato gli errori che, a suo avviso, stanno commettendo la Regione ...

Alessandro Sallusti attacca Danilo Toninelli: "Tontolone sei il mio idolo, ma torna a fare l'assicuratore"

Domani, lunedì 3 agosto, apre il nuovo Ponte di Genova. E le chiavi per l'inaugurazione saranno consegnate ai Benetton: cortocircuito totale per i grillini, altra sconfitta per il M5s. Una vicenda che ...

