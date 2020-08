Juventus, per l’attacco nuova operazione “alla Arthur”: Milik in pole (Di sabato 1 agosto 2020) Continua la caccia in casa Juventus alla prima punta in vista della prossima stagione. L’idea è quella di arrivare ad un attaccante di livello limitando l’esborso economico. Per tale motivo la società studia una nuova operazione “alla Arthur”, ossia scambio tra giocatori più eventuale conguaglio. Il primo nome per il post Higuain è quello di … L'articolo Juventus, per l’attacco nuova operazione “alla Arthur”: Milik in pole Leggi su dailynews24

Pirlo_official : Oggi inizia una nuova avventura. La passione e l’ambizione sono quelle di sempre e sono pronto a condividerle con i… - SerieA : Talento cristallino e leadership assoluta. Giocate determinanti per lo Scudetto della Juventus. @PauDybala_JR ?? ?… - juventusfc : #Stron9er... ?????????????????? Festeggia con noi e crea la tua card celebrativa: scegli il tuo campione preferito, persona… - virgo1972_ : @Pirlo_official @juventus Vederti in famiglia #Juventus è sempre bello. In bocca al lupo per questa nuova missione. - Juanmi_fersan : RT @Pirlo_official: Oggi inizia una nuova avventura. La passione e l’ambizione sono quelle di sempre e sono pronto a condividerle con il mi… -