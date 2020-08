FORMAZIONI Milan Cagliari: Gioca Rafael Leao, c’è Pereiro (Di sabato 1 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Milan Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Cagliari, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/2020. AC Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. Allenatore: Pioli . Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Faragò, Nandez, Ionita, Lykogiannis; Pereiro, Simeone. Allenatore: Zenga . Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

