Conte dice che Salvini «lavora contro l’interesse nazionale creando sfiducia» (Di sabato 1 agosto 2020) Distruttivo e contro l’interesse degli italiano. Questa l’opinione che Giuseppe Conte ha di Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio, durante un’intervista, ha attaccato il leader leghista e gli «atteggiamenti negazionisti» che «rischiano di disintegrare la fiducia degli italiani nell’Europa». Ha parlato anche di scuola a settembre e degli equilibri del nostro paese con l’Europa. LEGGI ANCHE >>> Zingaretti e l’allusione a Salvini: «A inizio ‘900 mascherine per la spagnola, perché bisogna sempre fare polemica?» L'articolo Conte dice che Salvini «lavora contro l’interesse nazionale ... Leggi su giornalettismo

Open_gol : La Lega attacca Conte e Fico perché suonano i tamburi mentre l'Italia 'affonda', ma non dice che si tratta di un ev… - ilfoglio_it : 'Non governando l'immigrazione, si fa un regalo al leader della Lega'. La rimozione di Minniti, le troppe 'veltrona… - NicolaPorro : ?? #Conte inorridiva per i pieni poteri a #Salvini, però ora se li tiene stretti. Incassa la #proroga dell'emergenza… - SorrisoLi : RT @mgmaglie: Oggi #statodemergenza al buio, ieri pandemia al buio. Conte rifiuta di rendere pubblici i documenti del Comitato tecnico scie… - Andesa63 : RT @mgmaglie: Oggi #statodemergenza al buio, ieri pandemia al buio. Conte rifiuta di rendere pubblici i documenti del Comitato tecnico scie… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte dice Stato emergenza, Conte: «Confusione sui social, no a nuovo lockdown da agosto» Il Mattino Il colpo di spugna del cdm. Torna la doppia preferenza di genere nelle prossime elezioni regionali in Puglia

E’ un ‘pasticciaccio brutto’, direbbe Carlo Emilio Gadda, autore romano che tutto sapeva delle trame quiete e inquiete della provincia italica, quello sulla doppia preferenza di genere, una norma – di ...

Lampedusa, manca l'ambulanza: così sono trasferiti i migranti infetti

Nessuna ambulanza per i migranti di Lampedusa positivi al Covid-19. Mentre il centro di prima accoglienza continua ad essere strapieno, il trasporto dall'hotspot all'aeroporto dell'isola viene eseguit ...

E’ un ‘pasticciaccio brutto’, direbbe Carlo Emilio Gadda, autore romano che tutto sapeva delle trame quiete e inquiete della provincia italica, quello sulla doppia preferenza di genere, una norma – di ...Nessuna ambulanza per i migranti di Lampedusa positivi al Covid-19. Mentre il centro di prima accoglienza continua ad essere strapieno, il trasporto dall'hotspot all'aeroporto dell'isola viene eseguit ...