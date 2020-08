Conferenza stampa Juric: «Contro il Genoa non giocheranno Primavera» (Di sabato 1 agosto 2020) Conferenza stampa Juric: le parole del tecnico dell’Hellas Verona alla vigilia del match Contro il Genoa Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match Contro il Genoa. Queste le parole del tecnico degli scaligeri riportate da TMW. FORMAZIONE – «Mi metterei in mezzo, ma è da tempo che non faccio niente. Domani non giocherà nessun Primavera. Io voglio fare una partita seria, giusta, con la massima attenzione». GIOCATORI IRRINUNCIABILI – «Sì. Più o meno dobbiamo prenderne una quindicina, ma in quei quindici ci sono giocatori che vogliamo riconfermare, giocatori che erano in prestito e che sanno come muoversi ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Rete senologica siciliana, il 3 agosto conferenza stampa a Siracusa Siracusa News BRINDISI.Vicenda Marimisti,intervento di Marco Simone

Sulla vicenda dell’ impianto Marimisti ( in una conferenza stampa, i dirigenti della Società hanno praticamente illustrato le motivazioni per cui non è possibile accettare la proroga di un anno della ...

Inzaghi: “In questo momento penso soltanto al Napoli, avremo una partita importante”

Il tecnico della Lazio presenta in conferenza stampa la sfida contro il Napoli: “In questo momento penso soltanto al Napoli, avremo una partita importante. L’ultimo sforzo di una stagione lunghissima, ...

