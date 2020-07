Incubo Ilicic, l’Atalanta lo perde per la Champions: ci sono gravi problemi personali da risolvere (Di venerdì 31 luglio 2020) Un momento difficile, dove il calcio non è più al centro di tutto. Una foto sbiadita lasciata sul comodino, per concentrarsi su questioni personali molto più importanti, che devono comunque rimanere provate. Foto Getty / Marco LuzzaniJosip Ilicic ha fatto ritorno in Slovenia, lasciato andare dall’Atalanta per risolvere gravi problemi che riguardano la sua sfera personale, dove nessuno può e deve entrare. L’attaccante nerazzurro non sta bene e lo si è capito ormai da alcune settimane, anche se il club bergamasco è stato attento ad evitare che trapelasse qualsiasi notizia. Ilicic manca ormai dall’11 luglio, giorno di Juventus-Atalanta all’Allianz Stadium: 58 minuti in campo prima del buio. Nessuna convocazione nelle ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Incubo Ilicic Incubo Ilicic, l’Atalanta lo perde per la Champions: ci sono gravi problemi personali da risolvere SportFair Gasperini: “Tanti errori. Recuperare Ilicic sarà difficile”

(Tiscali.it) Nei prossimi giorni". Pagelle e tabellino Parma-Atalanta 1-2: Gomez provvidenziale, Sutalo da incubo Ilicic per noi è fondamentale, fino a marzo era devastante in campionato e coppa, era ...

E' una lista lunga dieci nomi (più uno), con il povero Andrea Belotti, fermato due volte, per il quale quei maledetti undici metri sono ormai un incubo. Gigio Donnarumma e i rigori. Gigio Donnarumma e ...

