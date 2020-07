“Le mie gambe sono orribili?”. Ida Platano, sfogo su quella parte del corpo: “Così restano” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il body shaming è un problema concreto che sta affliggendo l’intero mondo del web da anni. Una delle vittime di questo terribile bullismo mediatico è senza dubbio la povera Ida Platano. La donna è nota a tutti per la turbolenta storia d’amore vissuta nello studio televisivo di Uomini e Donne, sotto l’esperto sguardo della conduttrice Maria De Filippi. Col suo baldo cavaliere, Riccardo Guarnieri, sono sempre alti e bassi e il pubblico virtuale adora seguirli in tutte le loro dinamiche di coppia. L’oggetto di critica sollevato costantemente, dai temibili leoni da tastiera, sono le gambe di Ida Platano. La bella siciliana, diventata celebre nello storico dating show di Canale Cinque, viene ripetutamente additata e derisa in rete perché le sue caviglie ... Leggi su tuttivip

virginiaraggi : Voglio fare le mie congratulazioni ad Angelo Camilli, designato come nuovo presidente di Unindustria. Buon lavoro e… - MatteoRichetti : Il #governo ha deciso di non prendere in considerazione nemmeno uno degli #emendamenti che ho presentato al #Senato… - SusannaCeccardi : ?? Cecina - Il mare azzurro alle mie spalle è un punto di forza della nostra #Toscana: ogni anno turisti italiani e… - HUGMEL0U : @Jeghaderalle08 ahaha ma vabbè anche io ho le mie giornate no - hugmeaj_ : Sono andato nell’archivio di Instagram e ho trovato cose con la mia ex, ma seriamente ragazzi, io da fidanzato sono… -

Ultime Notizie dalla rete : “Le mie Lo dico al Corriere - Fermare gli sbarchi non è razzismo Corriere della Sera