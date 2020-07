Colosimo-Maselli: Umberto I, grave ridimensionamento reparto reumatologia (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Il Policlinico Umberto I ha deciso di smantellare il reparto di degenza della UOC di reumatologia. Un fatto gravissimo perche’ punto di riferimento per i pazienti affetti da malattie reumatologiche e malattie rare non solo della Regione Lazio ma anche del centro-sud del Lazio. Se infatti il ridimensionamento del reparto di reumatologia durante l’emergenza Covid- 19 poteva avere anche una sua ragion d’essere adesso, cessata la fase emergenziale, non e’ piu’ cosi’. E invece i posti letto attualmente sono soltanto 2 anziche’ 8, come prima del diffondersi del coronavirus, limitando cosi’ fortemente l’accesso ad un reparto che ha sempre offerto cure di livello avanzato ai pazienti ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Colosimo Maselli Colosimo-Maselli: Umberto I, grave ridimensionamento reparto reumatologia RomaDailyNews