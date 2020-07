Sinner-Bautista Agut oggi in tv: orario e come seguire il match in streaming (Di mercoledì 15 luglio 2020) Jannik Sinner e Roberto Bautista Agut saranno protagonisti della finale per il terzo ed il quarto posto, per quanto riguarda il torneo d’esibizione Bett Aces 1 di Berlino 2020. L’azzurro è uscito sconfitto dal testa a testa con Dominic Thiem, seppur lottando, mentre l’iberico ha avuto la peggio contro Matteo Berrettini. L’evento si svolgerà oggi, mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport, con Eurosport Player a fungere da supporto streaming. Peraltro, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sull’evento, con approfondimenti al termine della disputa. Leggi su sportface

Che colpo di Jannik Sinner! Si tuffa e vince il punto contro Thiem

La seconda giornata del torneo di esibizione su erba“Bett1 Aces” che si svolge a Berlino ha avuto come protagonisti l’italiano Jannik Sinner e l’austriaco Dominic Thiem. Il match non ha deluso le aspe ...

