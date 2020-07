“La bella notizia che vi avevo promesso”. Fiocco rosa in tv! Gli attori presentano la figlia (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Sono al sesto mese, è una bambina”. L’annuncio era arrivato in diretta a ‘Vieni da me’ da Caterina Balivo. L’attrice aveva scelto il salotto tv della bella conduttrice per dare l’annuncio ufficiale. E aveva aspettato la fine della trasmissione per entrare in studio, raggiungere il futuro papà (bis) già seduto sul divanetto e dare la notizia al pubblico di Rai1. Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, che interpretano rispettivamente Arianna Landi e Filippo Sartori in Un posto al sole, sono diventati di nuovo genitori. Era stato il settimanale Diva e Donna a spifferare il gossip sulla coppia che 2 anni fa ha pronunciato il fatidico sì e ha già avuto una bambina, Sole.



“Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti – scriveva Diva e Donna -, ovvero gli ... Leggi su caffeinamagazine

chetempochefa : “Come porti i capelli bella bionda” Oggi #14luglio #RenatoPozzetto compie 80 anni, lo festeggiamo rivedendo il reg… - GrimoldiPaolo : Bella intervista alla Trumpiana @DeAnna4Congress :'Il governo italiano è sottomesso al regime comunista cinese come… - Marcozanni86 : Avevamo smontato già in partenza la bodenza di fuogo da 700 miliardi di Giuseppi e 'Bella ciao', ora sono le stesse… - Livia_Morosini : Scienziati che non sanno se a settembre prossimo (tra 2 mesi) avremo un’altra Pandemia mortale, sanno quale sarà la… - IsaGrassano : ...invece è estate e sei qui, il campo di gioco si è ristretto, non c’è pubblico, ma stai viaggiando, scrivendo e i… -

Ultime Notizie dalla rete : “La bella Tempo di Elda Cortinovis Valle Sabbia News