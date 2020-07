“Io e lui”. Elisa Isoardi e la foto con l’uomo ‘misterioso’. Il gossip-bomba (Di mercoledì 15 luglio 2020) Elisa Isoardi stuzzica la curiosità dei suoi followers con la sua ultima foto. Uno scatto in cui è in compagnia di un uomo. “Io e lui”, scrive la conduttrice che da poco ha detto addio al programma ‘’La prova del cuoco’’. Per Elisa Isoardi è stato un brutto colpo. Al timone del cooking show di Rai Uno da due anni, la conduttrice si è vista cancellare il programma per dare spazio alla nuova trasmissione di Antonella Clerici. “La Prova del Cuoco sta chiudendo, lo diciamo, tanto lo sanno tutti”. Accantonato da un bel po’ il rapporto con Matteo Salvini, Elisa aveva avuto una relazione con Alessandro Di Paolo. Il sorriso era tornato sul suo viso e le cose sembravano essere andate avanti per tutti. Ma poco ... Leggi su caffeinamagazine

homveless : davvero quanto mi ha aiutato a partire da quel mese in ospedale possiamo saperlo solo io, lui e mia madre. Conferma… - insf9seong : @fragolexina oddio io lui mai pullato - kenmajournal : @sseasoul io lui lo amo solo perché è palesemente il fidanzato di saeko - spacecyruz : throwback ad una mattina a scuola, quando ancora non mi piaceva io: lui: io: AOO L’HAI VISTO IL FILM IERI SERA? lui: SÌ CAZZO - maolindas : RT @fabripulce2006: @maolindas questa la racconto...ieri sera andiamo a letto. dopo le coccole e i bacini sul naso si dorme...io. LUI si al… -

Ultime Notizie dalla rete : “Io lui” Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera