Chicago Fire 7 trama episodi 15 luglio 2020 su Italia 1 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chicago Fire 7 episodi 15 luglio 2020. Arriva su Italia 1 mercoledì 15 luglio 2020 la settima stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 7 trama episodi 15 luglio 2020 su Italia 1 Chicago Fire 7 trama episodio 6 Tutte le prove. Gorsh sostituisce Boden nel comando della 51, ma è chiaramente inadatto al ruolo. Tra la ... Leggi su cubemagazine

