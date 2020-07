Whirlpool, nuova mobilitazione degli operai: “Basta pacchi dal Governo” (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo l’incontro con i rappresentanti sindacali gli operai Whirlpool tornano in strada a Napoli Est. nuova mobilitazione, ancora in corso, in via Argine nel quartiere Ponticelli. Il presidio è partito intorno alle 13, dopo l’assemblea degli operai tenutasi alle 12 per discutere, oltre alle proposte – vacillanti – del Governo, della mobilitazione nazionale del prossimo 17 luglio. L’ipotesi reindustrializzazione proposta da Roma per i circa 400 lavoratori napoletani risuona come un sentito “Pacco” rifilato dalle istituzioni. Oggi gli operai dello stabilimento dell’area orientale di Napoli chiedono a gran voce spiegazioni concrete su l’accordo siglato ... Leggi su anteprima24

Hanno ormai dichiarato guerra aperta al governo gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Il ministro Stefano Patuanelli, il suo predecessore Luigi Di Maio ed il resto dell’esecutivo Conte so ...

