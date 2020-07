Ritrovato il corpo dell’attrice Naya Rivera. “Ha salvato il figlio, poi non ce l’ha fatta” (Di martedì 14 luglio 2020) Il corpo senza vita della star di "Glee", Naya Rivera, è stato recuperato e identificato ieri mentre galleggiava sul lago Piru, in California meridionale, dove l'attrice era scomparsa cinque giorni fa. Rivera, 33 anni, stava facendo una gita in barca insieme al figlio di 4 anni quando si è tuffata in acqua per un bagno senza più tornare a bordo.L'attrice americana 33enne è morta per salvare suo figlio di quattro anni. Lo ha dichiarato lo sceriffo della contea di Ventura, in California, Bill Ayub, dopo che è stato ripescato nel Lago Piru il corpo di una donna poi identificata come l'ex protagonista della serie Glee. "Ha usato tutte le sue forze per riportare il figlio sulla barca, ma non ne aveva più per mettersi ... Leggi su ilfogliettone

