Nba, Russell Westbrook positivo al Coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) Milano, 14 luglio 2020 - Russell Westbrook , stella degli Houston Rockets , ha il Coronavirus . Il playmaker, che non era salito insieme ai compagni sul volo diretto in Florida per entrare all'interno ... Leggi su quotidiano

SkySport : Coronavirus, Russell Westbrook positivo al COVID-19 ma andrà a Orlando - DelbonoRoberto : RT @dchinellato: Russell Westbrook positivo al #coronavirus. E non è l'unico problema con cui Houston deve fare i conti... I dettagli qui (… - infoitsport : NBA, Russell Westbrook positivo al Coronavirus: non parte per Orlando - somosjoseisrael : RT @NoticiasBqto: Russell Westbrook estrella de la NBA – positivo por coronavirus - JovemPanEsporte : Astro da NBA, Russell Westbrook testa positivo para Covid-19. -