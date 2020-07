L'ultima intervista di Naya Rivera prima della morte nel lago, i sogni stroncati della star di Glee al festival di Giffoni (Di martedì 14 luglio 2020) Naya Rivera , 33 anni, è annegata nel lago Piru, in California, dopo aver portato in salvo sulla barca il figlio Josey, di 4 anni, senza riuscire a risalire. Scomparsa dall'8 luglio, l'attrice è stata ... Leggi su leggo

TommyBrain : La mia ultima intervista, voglio dedicarmi alla ricerca – Intervista al Dott. Stefano Montanari' - IacobellisT : La mia ultima intervista, voglio dedicarmi alla ricerca – Intervista al Dott. Stefano Montanari' - suocerag : l'ultima intervista di sala mi sta veramente facendo uscire di testa, madonna che sentimento antilombardo che mi sale - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “A questo punto non ci resta che procedere per vie legali”. Il governatore della #Liguria, Giovanni Toti, in un’intervis… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Non ho alcun rispetto per chi rifiuta di indossare la mascherina': lo ha detto #TomHanks in un'intervista all'Associate… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima intervista L'ultima intervista di Naya Rivera al festival di Giffoni: i sogni stroncati della star di... Il Mattino John Travolta, l’ultima toccante intervista della moglie Kelly Preston

Risale a circa due anni fa l’ultima intervista di Kelly Preston, la moglie di John Travolta che si è spenta a soli 57 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno. Ad annunciare la sua scomp ...

Intervista a Jann Klose, storia di un musicista fuori dal comune

Oggi ci racconta del suo ultimo singolo “Pilot Light”, dei suoi primi passi nella musica e dei progetti per il futuro. Ecco cosa ci ha raccontato: Beh, è stato un po’ come stare sulle montagne russe.

Risale a circa due anni fa l’ultima intervista di Kelly Preston, la moglie di John Travolta che si è spenta a soli 57 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno. Ad annunciare la sua scomp ...Oggi ci racconta del suo ultimo singolo “Pilot Light”, dei suoi primi passi nella musica e dei progetti per il futuro. Ecco cosa ci ha raccontato: Beh, è stato un po’ come stare sulle montagne russe.