Laura Chiatti | la famiglia prima di tutto | i primi 38 anni di una star controcorrente

Luglio è un mese tutto da celebrare per Laura Chiatti. Il 5 ha festeggiato i sei anni di matrimonio con Marco Bocci, l'8 il quarto compleanno del secondogenito Pablo. E oggi la protagonista della famiglia è lei, che spegne 38 candeline. Bionda, occhi azzurri, viso da cerbiatto, l'attrice nata a Castiglione del Lago il 15 luglio 1982, ribattezzata la «Brigitte Bardot italiana», da ragazzina voleva fare l'estetista. Invece, partendo da Un posto al sole, è diventata una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano, interprete di film come L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino, Baaria di Salvatores, Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati, tanto per citare qualche titolo. E ora è protagonista, con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, della commedia targata Netflix Gli infedeli (in arrivo il 15 luglio sulla piattaforma di streaming).

"Volevo fare il contadino e l'attore. Infatti mi chiamo lo zappatore", scherza Riccardo Scamarcio, intervistato da Il Corriere della sera. Attore e produttore cinematografico che ha da poco varcato la ...

"Gli infedeli", la nuova commedia italiana su Netflix

Gli Infedeli è una commedia a episodi che si rifà al fortunato e omonimo film francese “Les infidèles”, uscito in Italia nel 2012, pellicola di 10 episodi che trattava il tema dell’infedeltà maschile ...

