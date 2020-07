La “ragazza del Bataclan” torna in Francia dopo il furto: l’opera di Banksy verrà esposta a Roma e poi partirà per Parigi (Di martedì 14 luglio 2020) Tornerà a breve a Parigi l’opera d’arte attribuita al famoso streetartist Banksy apparsa sulla porta di servizio del Bataclan nel giugno del 2018. L’opera, un omaggio alle vittime dell’attentato terroristico di matrice islamica del 13 novembre 2015, era stata rubata nel gennaio del 2019, per essere poi ritrovata lo scorso 10 giugno nel Teramano. Prima di partire per il viaggio d’Oltralpe, la “ragazza triste” verrà esposta a Roma, a Palazzo Farnese, il 14 luglio, giorno in cui in Francia si celebra la presa della Bastiglia, atto culminante della Rivoluzione francese. Con l’occasione il procuratore distrettuale dell’Aquila, Michele Renzo, e il generale Roberto Riccardi, comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, ... Leggi su ilfattoquotidiano

