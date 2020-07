La morte di Grant Imahara, conduttore televisivo di 49 anni (Di martedì 14 luglio 2020) Il suo volto era associato, per gli appassionati di documentari, a quello del cacciatore di miti, colui che andava in giro per il mondo a verificare le leggende che sono entrate a far parte della mitologia nelle varie culture. Una sorta di acchiappafantasmi associato al mito. E non è un caso che la trasmissione di Grant Imahara venisse chiamata Mythbusters. Oggi, da Los Angeles arriva la notizia della sua morte a soli 49 anni. LEGGI ANCHE > Naya Rivera, l’attrice di Glee scomparsa dopo un tuffo nel lago Grant Imahara, chi era e come è morto Grant Imahara era un volto noto della televisione americana, soprattutto quella che si occupa di divulgazione scientifica. I suoi programmi erano diffusi anche attraverso i media di ... Leggi su giornalettismo

