ROMA – "Il teatro italiano omaggia Andrea Camilleri a un anno dalla scomparsa con la proiezione di 'Conversazione su Tiresia'. Un film prezioso che ci restituisce la vitalità e l'intelligenza di un autore straordinario, proiettato nei Teatri Nazionali per un'iniziativa a cui spero aderiscano quante più realtà possibili per rendere il giusto tributo a chi ancora ci emoziona con la sua creatività". Così il ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, commenta l'iniziativa promossa il prossimo 17 luglio dal Piccolo Teatro di Milano e dai Teatri Nazionali italiani – il Teatro Stabile di Torino in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, il Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro Fondazione, il Teatro della Toscana, il Teatro di Roma, il Teatro Stabile di Napoli – per rendere omaggio a un anno esatto dalla scomparsa alla figura del grande scrittore siciliano nato a Porto Empedocle nel 1925, con la proiezione in contemporanea nei teatri da loro gestiti e, per Torino, al Cinema Massimo, del film Conversazione su Tiresia.

