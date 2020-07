Guardiola furioso: "Ora chiedete scusa al Manchester City". Mourinho: "Vergognoso!" (Di martedì 14 luglio 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - Il tecnico del Tottenham , José Mourinho , nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Newcastle , ha parlato della decisione del Tas di ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Mourinho furioso: 'Sentenza City? Decisione vergognosa del Tas': Lo Special One sulla revoca della squalifica alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola furioso

Corriere dello Sport

All'Etihad Stadium finisce 4-0: protagonista dell'incontro è Kevin De Bruyne, autore di un gol e due assist. Il Manchester City non ha alcuna intenzione di fermarsi e nella ripresa continua a premere ...Non commento gli arbitraggi della Juventus. Figuriamoci quelli delle partite nelle quali la Juventus non gioca. Ci sono arbitri bravi e arbitri meno bravi. Come lo sono i calciatori. Come lo sono i gi ...