Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19 La situazione delle donne in gravidanza positive al SARS-CoV2 ha interessato diversi studi, per lo più osservazionali, esplorando anche l'eventualità che la Covid-19 porti a complicanze durante il parto. I riscontri al momento sono pochi, come quelli riguardanti uno studio guidato dal professore di immunologia Claudio Fenizia, dell'Università di Milano. Al momento il paper non è disponibile, possiamo fare riferimento a quanto riferisce il Washington Post in un recente articolo. Il team di Fenizia avrebbe individuato in un piccolo gruppo di 31 donne in gravidanza, gli anticorpi specifici del nuovo Coronavirus, nel sangue del cordone ombellicale, nelle vagine e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus neonati Coronavirus. I neonati possono essere contagiati dalle madri? Perché l’ipotesi preoccupa i ricercatori Open CIVITAVECCHIA, BIMBO DI UN ANNO POSITIVO

Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h si tratta di un bambino di un anno a Civitavecchia ora trasferito al Bambino Gesù di Palidoro. Sono state avviate le procedure del contact tracing internazion ...

Coronavirus: infettato un bambino nel grembo materno, il primo caso ufficiale

Alcuni medici in Francia hanno segnalato quello che dovrebbe il primo caso nel suo genere ovvero un neonato infetto. Il contagio da coronavirus è avvenuto nel grembo materno tramite la placenta. Succe ...

