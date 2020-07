Ultimi pagamenti del bonus 600 INPS tutti insieme? Sul conto a giorni (Di lunedì 13 luglio 2020) Buone notizie per gli Ultimissimi richiedenti del bonus 600 euro INPS che finora non hanno ancora ricevuto alcun pagamento dopo i lunghi mesi di lockdown e pure di ripartenza nella fase 2 e 3. Le cose si stanno sbloccando anche per loro, proprio in questa prima parte di luglio, come ammesso dallo stesso ente previdenziale attraverso il suo canale social Twitter, sempre molto attivo. In particolare sono i lavoratori intermittenti, per vari motivi, ad essere rimasti indietro nei pagamenti del bonus 600 neuro INPS. Proprio questi Ultimi si chiedono quale sia il loro destino e se riceveranno presto l'aiuto tanto sperato previsto già dal primo atto del Governo Cura Italia ma anche dal successivo Decreto Rilancio. In merito alle immediate mosse previste nella ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi pagamenti Reddito di cittadinanza, date e modalità pagamenti di luglio QuiFinanza Lega Serie A non sospende contratto con Sky, chiede riapertura parziale stadi

MILANO, 13 luglio (Reuters) - La Lega di Serie A intimerà nuovamente a Sky il pagamento della rata scaduta ... nonostante il mancato versamento dell’ultima rata dovuta. E’ quanto si legge ...

Lega Serie A non staccherà segnale a Sky: calcio in tv salvo. Riaprire stadi

La Lega Calcio non staccherà il segnale a Sky delle gare di Serie A. Ecco l comunicato. "Si è svolta oggi, alla presenza di tutti i venti Club collegati in video conferenza, l'Assemblea della Lega Ser ...

