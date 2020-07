Racconti di Sabaudia 2020, quest’anno edizione speciale “green” (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Nuova edizione dei Racconti di Sabaudia, il progetto culturale che promuove l’invito alla lettura come omaggio a quella raffinata tradizione letteraria nata proprio tra le dune del territorio pontino. Ideato e curato da Maria Costici, con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Provincia di Latina, il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Poste Italiane e Consorzio Mare Pontino, il volume, dedicato a Lucio Dalla e a Michele Mondella, fraterno amico e promoter storico dell’artista, ha una tiratura limitata di undicimila copie con utilizzo di carte ecologiche come messaggio a favore dell’ambiente, e sarà distribuito gratuitamente presso gli stabilimenti e gli alberghi del litorale. I Racconti di Sabaudia spiccheranno il volo ... Leggi su quifinanza

MutiLeonilde : RT @Lunanotizie: I Racconti di Sabaudia, edizione speciale 'green' dedicata a Lucio Dalla - - Lunanotizie : I Racconti di Sabaudia, edizione speciale 'green' dedicata a Lucio Dalla - -

Ultime Notizie dalla rete : Racconti Sabaudia

Lunanotizie

(Teleborsa) - Nuova edizione dei Racconti di Sabaudia, il progetto culturale che promuove l'invito alla lettura come omaggio a quella raffinata tradizione letteraria nata proprio tra le dune del ...Fatti più in là, stando alle regole questa è l'estate della distanza. Prenotazione del posto nello stabilimento balneare, una app per verificare se vi sia ancora spazio nella spiaggia libera, solo ape ...