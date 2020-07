La Serie A punta a riaprire gli stadi nelle ultime giornate (Di lunedì 13 luglio 2020) La Lega Serie A punta a dare il via libera per i tifosi allo stadio già nelle ultime giornate della stagione in corso, concedendo la possibilità ai club di aprire o meno gli stadi. È quanto emerso dall’assemblea di oggi dei club. “E’ stata ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto … L'articolo La Serie A punta a riaprire gli stadi nelle ultime giornate è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Serie punta Serie A | Riapertura stadi, protocollo al Governo: si punta a un terzo della capienza Laziostory NAPOLI - MILAN: 2-2 - SERIE A 2019/2020. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

Napoli - Milan è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 12 luglio alle ore 19:30 allo stadio San Paolo di Napoli. Arbitro di Napoli ...

Serie A, Inter-Torino su Sky chiude la 32a giornata: orario e probabili formazioni

La 32a giornata del campionato di Serie A chiude su Sky con il posticipo tra Inter e ... neroazzurri a caccia della vittoria perduta e per blindare il posto in Champions, grana per i punti salvezza ...

Napoli - Milan è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 12 luglio alle ore 19:30 allo stadio San Paolo di Napoli. Arbitro di Napoli ...La 32a giornata del campionato di Serie A chiude su Sky con il posticipo tra Inter e ... neroazzurri a caccia della vittoria perduta e per blindare il posto in Champions, grana per i punti salvezza ...