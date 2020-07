Il pipistrello gigante “a misura d’uomo”? Esiste davvero: ecco di cosa si tratta. Le immagini del mammifero che hanno fatto il giro dei social (Di lunedì 13 luglio 2020) Una fotografia di un pipistrello “a misura d’uomo” sta facendo impazzire il web, facendo letteralmente il giro del mondo e dividendo gli utenti di Twitter tra chi pensava fosse reale e chi una fake news. L’esemplare Esiste davvero e si tratta di una volpe volante, conosciuta come “pipistrello della frutta”, un mammifero in via di estinzione che si trova nelle Filippine, di grandi dimensioni, con la lunghezza della testa e del corpo tra 259 e 340 mm, la lunghezza dell’avambraccio tra 179 e 220 mm, la lunghezza delle orecchie tra 28 e 57 mm, un’apertura alare fino a 1,5 m e un peso fino a 1,1 Kg. Il mammifero non è conosciuto per essere una minaccia per l’uomo e si nutre ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Il pipistrello gigante “a misura d’uomo”? Esiste davvero: ecco di cosa si tratta. Le immagini del mammifero che han… - AnCatDubh8 : Aiuto....?????????? - annamariamoscar : La foto del pipistrello gigante che spopola sul web (a quanto pare) non è una bufala - guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'La foto del pipistrello gigante che spopola sul web (a quanto pare) non è una bufala… - maybegaia : agonizzante, perché il topo gigante ora era un pipistrello ed era stato solo morso ma non ucciso, quindi cerchiamo… -