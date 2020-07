Highlights e gol Livorno-Spezia 0-1, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti del match tra Livorno e Spezia, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. Mastinu decide la sfida per i liguri confermando il terzo posto a quota 56 punti. Già aritmeticamente retrocesso invece il Livorno che è fermo a quota 21 punti. Nel riquadro sovrastante gli Highlights e le parti migliori della sfida andata in scena lunedì 13 luglio. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Riva e #Anastasi ???? ?? Gli #highlights di #Italia vs #Jugoslavia, l'intervista a… - SkySport : Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - sportface2016 : #InterTorino: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS - gemin_steven98 : RT @SkySport: ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? - SkySport : ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Inter-Torino 3-1, gol e highlights: Lautaro ritrova la rete Sky Sport Highlights e gol Salernitana-Cittadella 4-1, Serie B 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti del match tra Salernitana e Cittadella, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. Vittoria importante per i padroni di casa che si impongono ...

Highlights e gol Manchester United-Southampton 2-2, Premier League 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Manchester United-Southampton 2-2, match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League 2019/2020. All’Old Trafford gli ospiti passano in vantaggio al 12' con Arms ...

Gli highlights e le azioni salienti del match tra Salernitana e Cittadella, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. Vittoria importante per i padroni di casa che si impongono ...Gli highlights e i gol di Manchester United-Southampton 2-2, match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League 2019/2020. All’Old Trafford gli ospiti passano in vantaggio al 12' con Arms ...