Formula 1, Briatore: “Ho negoziato il ritorno di Alonso, sono molto contento” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Con la Renault abbiamo negoziato assieme il ritorno di Alonso, lo sapevo da due mesi: c’era anche la possibilità di andare in Racing Point ma ci sentiamo più tranquilli dietro un costruttore, anche se la Renault deve darsi una bella mossa“. Lo ha detto Flavio Briatore parlando del ritorno di Fernando Alonso in F1, il pilota spagnolo dal 2021 correrà con la Renault. “Con Fernando c’è una motivazione da parte di tutti perché lui la macchina te la porta ad un grande livello, sono molto contento del suo ritorno – ha aggiunto l’imprenditore italiano ai microfoni de “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento – Pesa 4kg in meno ed è in ... Leggi su sportface

Io li avrei presi, gli facevo una multa almeno del 5-10% rispetto al salario che hanno: per farli imparare devi solo toccare i soldi, lì imparano subito“, ha concluso Briatore.

F1, Briatore: “Ferrari? Fossi in Binotto penserei già alla macchina per il 2022”

Lo ha dichiarato Flavio Briatore commentando il difficile inizio di Mondiale della Ferrari che in due gare ha raccolto solamente 19 punti. “L’anno scorso hanno avuto problemi di motore, la Federazione ...

