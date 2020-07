Elezioni amministrative di Prata, Antonio Blasi lancia la sua candidatura (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPrata di Principato Ultra (Av) – È Antonio Blasi, 36enne esperto di comunicazione digitale, il volto nuovo della squadra di Uniti per Prata Futura che proverà a bissare il successo di tre anni fa alle Elezioni amministrative di Prata di Principato Ultra. L’annuncio l’ha pubblicato lo stesso Blasi sulla propria pagina Facebook. “L’ho fatto. Per Prata! Me lo state chiedendo in tanti e a tutti – che ho il dovere di ringraziare per le belle parole spese, la schiettezza e il sostegno dimostratimi in questi giorni – sto rispondendo alla stessa maniera: si, ho dato la mia disponibilità ad una candidatura ... Leggi su anteprima24

