Da Intesa Sanpaolo Prossima 5 milioni di euro per il rilancio del settore cultura e spettacolo dal vivo (Di lunedì 13 luglio 2020) Intesa Sanpaolo Prossima ha firmato un accordo con Federculture, Agis, Forum del Terzo settore e Alleanza delle cooperative per sostenere un mondo che è tra i più colpiti dalla crisi economica e sanitaria causata dal Covid-19 Lo scopo dell’accordo raggiunto con i principali soggetti italiani impegnati nel settore cultura e spettacolo dal vivo consiste nel sostenere un mondo che è tra i più colpiti dalla crisi economica e sanitaria causata dal Covid-19 e che sconta le maggiori difficoltà nella fase di ripartenza. Per il rilancio del settore culturale, la Banca metterà a disposizione una quota del proprio Fondo di Solidarietà e Sviluppo di 5 ... Leggi su tpi

