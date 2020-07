Rassegne, l’Ischia Global primo festival a riportare i film (e la gente) nelle sale dopo il Covid (Di sabato 11 luglio 2020) È il primo festival ‘fisico’ dell’era post Covid: dal 12 luglio l’Ischia Global film & Music, 18/a edizione, riporta il Cinema in sala con oltre settanta film tra anteprime assolute e opere importanti viste sinora su piattaforma, ma anche con forum, mostre e omaggi a Morricone e Fellini. “Siamo i primi al mondo, e faremo le cose per bene, in attenta osservanza delle ordinanze della Regione Campania emanate dal Presidente De Luca e delle disposizioni del Ministero della Salute – dichiara Tony Renis, presidente onorario della kermesse -. È molto significativo che ad inaugurare il festival sia proprio il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri”. Che giudica il Global festival ... Leggi su ildenaro

Rassegne - torna l’Ischia Film Festival con 51 prime visioni Si aprirà con “Kathleen” di Liam O’Neil, regista scomparso a causa del coronavirus, la diciottesima edizione dell’Ischia Film Festival, in programma dal 27 giugno al 4 luglio 2020 e che si terrà in presenza e on ...

