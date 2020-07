Caso positivo al Parma, D’Aversa. “adesso seguiremo il protocollo” (Di sabato 11 luglio 2020) “E’ venuto fuori un Caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Parma 1913 Roberto D’Aversa dopo la notizia di un nuovo Caso di Coronavirus all’intero della società emiliana. D’Aversa si conferma tranquillo per il futuro. “Adesso seguiremo il protocollo – ha spiegato come riporta l’Ansa – Effettueremo dei tamponi, resteremo in ritiro e successivamente vedremo”. Parma, comunicato ufficiale: “C’è un Caso di Coronavirus all’interno del club” L'articolo Caso positivo al Parma, D’Aversa. ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Caso positivo Puglia, un caso positivo al Covid in provincia di Bari, nessun decesso Borderline24 - Il giornale di Bari Coronavirus: i numeri di oggi

Coronavirus: salgono a 43 i casi in Tnt

(ANSA) – BOLOGNA, 11 LUG – "Da qualche giorno in Emilia-Romagna assistiamo ad una cinquantina di casi positivi, oggi sono 47, un pochino meno di ieri, ma complessivamente siamo sullo stesso trend. La ...

