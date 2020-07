Sofia Vergara, le foto su Instagram lasciano a bocca aperta: eccola in versione “4 luglio” (Di venerdì 10 luglio 2020) Sofia Vergara è diventata molto nota al grande pubblico dopo aver preso parte a Modern Family nel 2009, nel ruolo di Gloria Delgado-Pritchett. La bomba latino-americana ha tuttavia esordito sugli schermi nel 1995, nel programma televisivo messicano Acapulco, Cuerpo y alma nel ruolo di Irasema: da allora ha recitato in vari programmi, come Baywatch, Family Guy e Dancing With The Stars. Nel settembre 2016, la rivista Forbes ha riportato che Sofia è stata l’attrice più pagata della televisione, con l’incredibile cifra di 43 milioni di dollari in un anno. La Vergara è molto popolare anche su Instagram, dove è solita pubblicare foto molto apprezzate dai suoi fan. Di recente, Sofia ha condiviso uno scatto del suo ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Vergara Sofia Vergara festeggia 48 anni: le foto dell’attrice Sky Tg24 Sofia Vergara festeggia il compleanno dei suoi cani

Picnic sul prato per Sofia Vergara che ieri ha festeggiato il compleanno dei suoi cagnolini. La star di “Modern Family” ha pensato proprio a tutto e ha curato anche il più piccolo dei dettagli, regala ...

Sofia Vergara festeggia 48 anni: le foto dell’attrice

Sofia Vergara, nata il 10 luglio 1972 in Colombia, è una delle attrici più famose a livello internazionale, grande successo anche su Instagram dove vanta milioni di follower ...

