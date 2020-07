Sicurezza pannelli fonoassorbenti, indagato anche l’amministratore delegato di Autostrade Tomasi. La società: “Non era sua competenza” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi è indagato per attentato alla Sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche sicurezze nell’ambito dell’inchiesta sulla Sicurezza dei pannelli fonoassorbenti sulle Autostrade liguri. La notizia è stata rivelata da Repubblica. A Tomasi, subentrato a Giovanni Castellucci dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per il crollo del ponte Morandi, non viene contestato il suo operato come ad della società, ma l’attività svolta quando era responsabile della progettazione e dell’installazione dei pannelli sulla rete autostradale. Ai tempi aveva partecipato al Comitato Grandi ... Leggi su ilfattoquotidiano

