Serie C, Giudice Sportivo: otto squalificati (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 10 Luglio 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: Un turno di squalifica è stato comminato al tecnico della Juventus U23 Fabio Pecchia. Per quanto riguarda i calciatori, sempre un turno di stop a Fagioli (Juventus U23), Cosenza e Gonnelli (Alessandria), Ronaldo (Padova), Pogliano (Novara), Paghera (Ternana), Brivio e Signorini (Triestina). L'articolo Serie C, Giudice Sportivo: otto squalificati proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

RaiCultura : Il giudice che indaga sulla strage di Piazza Fontana, viene ucciso dal movimento neofascista Ordine Nuovo, il 10 lu… - Noovyis : (Serie C, Giudice Sportivo: otto squalificati) - - ILOVEPACALCIO : #SerieC, le decisioni del Giudice Sportivo: squalificato #Pecchia. Otto calciatori fermati per un turno - Ilovepale… - morenoAlmare : RT @junews24com: Juve U23, giudice Sportivo Serie C: un turno a Pecchia. Squalificato Fagioli - - junews24com : Juve U23, giudice Sportivo Serie C: un turno a Pecchia. Squalificato Fagioli - -