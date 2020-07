Microsoft, il futuro prossimo del lavoro: un mix tra incontri fisici e collaborazione digitale (Di venerdì 10 luglio 2020) In Italia l'89% dei manager si aspetta policy flessibili di lavoro da remoto anche post-pandemia. Il 72% di manager e dipendenti italiani desidera continuare a lavorare da casa almeno part-time. Microsoft Teams si arricchisce di nuove feature per ridurre la fatica e migliorare... Leggi su repubblica

Franc_Scorda : Microsoft: il lavoro del futuro sarà un mix di collaborazione fisica e digitale - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Microsoft: il lavoro del futuro sarà un mix di collaborazione fisica e digitale - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Bosch mostra Design Vision, l'eBike del futuro #pcexpander #cybernews #tecnologia #tecnology #cybersecurity #nonstopnews #a… - pcexpander : Bosch mostra Design Vision, l'eBike del futuro #pcexpander #cybernews #tecnologia #tecnology #cybersecurity… - WindowsBlogIta : Microsoft: il lavoro del futuro sarà un mix di collaborazione fisica e digitale -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft futuro

Cos'è e come funziona KDP (Kernel Data Protection), nuova funzionalità di sicurezza che sarà introdotta in Windows 10 e che protegge da modifiche indesiderate sul kernel del sistema operativo. Microso ...Ogni giocatore professionista (e non) ha ormai bisogno di un buon paio di cuffie gaming per poter migliorare le proprie prestazioni: i gaming headsets sono infatti uno strumento indispensabile per pot ...