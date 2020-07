Intervista a Montanari: il vaccino, l’immunità e la nuova pandemia (Di venerdì 10 luglio 2020) Da tempo si fa strada l’idea, in quanto a Coronavirus, del Dottor Stefano Montanari che suona a mo’ di repetita. Per argomentare al meglio le sue teorie abbiamo chiesto al Dottor Montanari di rispondere ad alcuni quesiti. CHI È STEFANO Montanari? Il Dottor Stefano Montanari nasce a Bologna il 7 giugno 1949. Nel 1972 si laurea in Farmacia presso l’Università di Modena con una tesi in Microchimica. Ha iniziato presto ad occuparsi di ricerca applicata al campo della medicina. Numerosi i suoi brevetti nel campo della cardiochirurgia, della chirurgia vascolare e della pneumologia. Diversi ruoli scorrono nella lunga biografia del Dottor Montanari dal Consulente Tecnico, al Docente di Master, al ricercatore nonché scopritore delle nanopatologie. Accanto a ... Leggi su quotidianpost

montanari_laura : AmbienteLa speranza è verde Intervista con Stefano Mancuso da La Fabbrica dell'Aria di Firenzedi LA… - Giampie23 : RT @piemarcy: La mia ultima intervista, voglio dedicarmi alla Ricerca - Intervista al Dott. Stefano Montanari - piemarcy : La mia ultima intervista, voglio dedicarmi alla Ricerca - Intervista al Dott. Stefano Montanari - RepIdee : RT @repubblica: Ambiente La speranza è verde Intervista con Stefano Mancuso da La Fabbrica dell'Aria di Firenze di LAURA MONTANARI https://… - repubblica : Ambiente La speranza è verde Intervista con Stefano Mancuso da La Fabbrica dell'Aria di Firenze di LAURA MONTANARI -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Montanari Coronavirus. Il video di Montanari e la «finta pandemia» tra «errori medici», trombosi e vitamina C Open LBA - Fortitudo Bologna, l'avvocato Grassani sul caso Strawberry al TAS

Un estratto dell’intervista concessa a Damiano Montanari di Stadio. “Siamo fiduciosi perchè la partita che Strawberry sta giocando è un deja vu sulla falsariga di quella affrontata nel 2015 da Drucker ...

Andrea Delogu sull’infanzia in comunità: “Ho imparato la condivisione”

Come raccontato in un’intervista rilasciata a Repubblica nel 2014 ... Le esperienze con Arbore e a teatro col marito Francesco Montanari Dal punto di vista formativo, Andrea Delogu può dirsi davvero ...

Un estratto dell’intervista concessa a Damiano Montanari di Stadio. “Siamo fiduciosi perchè la partita che Strawberry sta giocando è un deja vu sulla falsariga di quella affrontata nel 2015 da Drucker ...Come raccontato in un’intervista rilasciata a Repubblica nel 2014 ... Le esperienze con Arbore e a teatro col marito Francesco Montanari Dal punto di vista formativo, Andrea Delogu può dirsi davvero ...