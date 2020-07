Il figlio del primo medico morto in Italia per Coronavirus si laurea in medicina: “La dedico a papà” (Di venerdì 10 luglio 2020) figlio del primo medico morto per Coronavirus si laurea in medicina: “Per papà” Suo padre, Roberto Stella, è stato il primo medico morto in Italia a causa del Coronavirus, ormai l’11 marzo scorso: oggi, a distanza di quattro mesi, il figlio Massimo ha preso la laurea in medicina. Il giovane Massimo è infatti tra i neo dottori in medicina e chirurgia, riconoscimento ottenuto con una votazione di 110 e lode. Un grande traguardo che il ragazzo, 25 anni, ha voluto dedicare al papà scomparso nell’ospedale di Como dopo una battaglia contro il Covid-19. A celebrare ... Leggi su tpi

