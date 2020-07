"Come tutti gli sbruffoni non è antipatico, ma...". Feltri, commento di rara ferocia contro Conte (Di venerdì 10 luglio 2020) Un fulmine a ciel sereno. Potente e preciso. Un parere direttoriale che si abbatte dritto dritto sull'autoproclamatosi avvocato del popolo, ovvero Giuseppe Conte, nostro malgrado il presidente del Consiglio di matrice grillina. Il fulmine che si abbatte con potenza e precisione su "Giuseppi" Conte è firmato Vittorio Feltri, che del premier non ha particolare stima, circostanza piuttosto nota a chi legge Libero e a chi segue il direttore. E a quest'ultimo bastano dieci-parole-dieci per "sistemare" l'avvocato e professore: "Conte Come tutti gli sbruffoni non è antipatico ma insopportabile", chiude la sua sentenza Vittorio Feltri. Insomma non antipatico. Molto ma molto ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Oggi potrebbe essere stata la mia ultima seduta in V bilancio come presidente. È stato un momento emozionante. Graz… - FedericoDinca : La decisione della Consulta su #ASPI spazza via qualsiasi dubbio residuo. Come indicato da @GiuseppeConteIT si proc… - Marcozanni86 : Tutti ancora si aspettano che #Merkel guidi #UE fuori dal fango verso un presunto nuovo 'rinascimento', ma come per… - marialetiziama9 : RT @OllaPiero: @vfeltri Supponente e presuntuoso come tutti coloro che siamo convinti che non ci fossero loro il mondo smetterebbe di girar… - petitreveluv : RT @shybitchwontalk: fin quando una ragazza è insicura e non si piace la incoraggiate tutti ad essere più confident, poi quando lo diventa… -

Ultime Notizie dalla rete : Come tutti Civitavecchia, partoriente positiva al Covid: trasferita al Gemelli Il Messaggero Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Problematica contagio - Su questo tutti concordi, come molte infezioni delle vie respiratorie, il Covid-19 si trasmette principalmente per via aerea e la trasmissione avviene attraverso le goccioline ...

Casa (M5S): con emendamenti dl Rilancio innoviamo didattica e incrementiamo fondi per dirigenti

In questo modo, contribuiamo a ripristinare le riduzioni degli stipendi di queste figure, valorizzandole nel loro importantissimo ruolo, a maggior ragione in una fase estremamente delicata e complessa ...

Problematica contagio - Su questo tutti concordi, come molte infezioni delle vie respiratorie, il Covid-19 si trasmette principalmente per via aerea e la trasmissione avviene attraverso le goccioline ...In questo modo, contribuiamo a ripristinare le riduzioni degli stipendi di queste figure, valorizzandole nel loro importantissimo ruolo, a maggior ragione in una fase estremamente delicata e complessa ...