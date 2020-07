Champions League, oggi sorteggio Final Eight in diretta tv (Di venerdì 10 luglio 2020) oggi, venerdì 10 luglio, dalle ore 11.55, all’Uefa Head Quarter di Nyon si terrà il sorteggio valido per la Final Eight della Uefa Champions League 2019 - 2020. L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro da Mediaset, sul canale 20 (con il commento in diretta di Massimo Callegari), oltre che da Sky, che li proporrà su Sky Sport Football e Sky Sport 24 (con la conduzione in studio di Leo di Bello, in compagnia di Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani).Champions League, oggi sorteggio Final Eight in diretta tv pubblicato su TVBlog.it 10 luglio 2020 08:08. Leggi su blogo

SkySport : ULTIM'ORA UEFA CHAMPIONS LEAGUE, confermate sedi ottavi di finale Juventus-Lione all'Allianz, Barcellona-Napoli al… - DiMarzio : #ChampionsLeague, gli ottavi si giocheranno negli stadi delle squadre in casa - SkySport : Champions League, le sedi delle gare di ritorno degli ottavi - SerieTvserie : Champions League, oggi sorteggio Final Eight in diretta tv - solonapoli24 : Non mi affascina la telenovela Osimhen, come dissi all'inizio se son rose fioriranno, credo solo che centri molto l… -