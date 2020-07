Eurogruppo, Donohoe eletto nuovo presidente (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Alla fine la fronda dei Paesi del Nord, guidati dall’Olanda, ha avuto la meglio. Dopo un primo turno di votazioni andato a vuoto in cui era in corsa anche il lussemburghese Pierre Gramegna, che si è poi ritirato, a sorpresa l’Eurogruppo ha eletto come nuovo presidente il ministro delle Finanze dell’Irlanda, Paschal Donohoe, del Fingael-Ppe, in sostituzione del portoghese Mario Centeno. Niente da fare, al ballottaggio, per la super favorita ministra spagnola dell’Economia Nadia Calvino appoggiata da Italia, Germania e Francia. “Nel corso della mia presidenza lavorerò con tutti per capire come la nostra valuta comune possa essere il fondamento per ripondere e superare queste grandi sfide” ha commentato il neo ... Leggi su quifinanza

