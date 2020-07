Parma, Lucarelli furioso con gli arbitri: “Rasentato il ridicolo, non siamo gli scemi del villaggio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro la Roma, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Lucarellicaption id="attachment 688751" align="alignnone" width="300" Lucarelli (Getty Images)/captionQueste le sue parole a Dazn: "Parlo io per evitare squalifiche. Questa sera abbiamo rasentato il ridicolo. Non dare un rigore coe quello di stasera dopo che tre giorni fa ci è stato fischiato contro un rigore che non c'era. siamo stati penalizzati ancora una volta dalle scelte arbitrali. Abbiamo cercato di non fare polemica per stemperare e dare fastidio, ma adesso non accettiamo più questo tipo di errori. Secondo me in questo momento c'è da capire la difficoltà la classe arbitrale. ... Leggi su itasportpress

TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Parma, #Lucarelli è una furia contro l'arbitro: 'Rasentato il ridicolo. Non siamo gli scemi del villaggio, ora basta!' http… - cmdotcom : #Parma, #Lucarelli è una furia contro l'arbitro: 'Rasentato il ridicolo. Non siamo gli scemi del villaggio, ora bas… - emme1963 : #Lucarelli voleva il rigore, già il primo è tirato per i capelli, la tua squadra non ha mai tirato in porta e te ne… - LAROMA24 : Roma-Parma, Lucarelli: 'Oggi abbiamo rasentato il ridicolo, con il VAR non accettiamo più questo tipo di errori'… - romanewseu : Parma, #Lucarelli: “Rasentato il ridicolo, impossibile non dare il rigore di Mancini” #ASRoma #RomanewsEU… -