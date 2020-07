L’ingaggio monstre, la furia dei sindacati e quel coinvolgente romanticismo: è il giorno di Alonso alla Renault (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il giorno tanto atteso dovrebbe essere arrivato, la Renault potrebbe infatti annunciare nella giornata di oggi l’ingaggio di Fernando Alonso, che tornerebbe così nella scuderia con cui è diventato grande. Mark Thompson/Getty ImagesDal momento del suo addio, né il team di Enstone e né il driver di Oviedo hanno più conquistato un titolo mondiale in Formula 1, motivo che alimenta il romanticismo intorno a questa spettacolare ricongiunzione. Il ritorno di Alonso però ha già creato i primi grattacapi alla Renault con i sindacati francesi, arrabbiati per lo stipendio da nababbo che l’ex McLaren andrà a percepire. Si parla di una cifra poco inferiore ai 20 milioni di euro, ingaggio monstre che cozza con i problemi economici della Casa transalpina, costretta a licenziare 15.000 dipendenti a causa della pandemia. Mark ... Leggi su sportfair

morenoAlmare : Adesso si può iniziare a dire che se non vince la Coppa Uefa Ando’ rischia di far peggio (con ingaggio monstre e ca… - JolietJakeB : @BriManuela In effetti, non una bella figura. Anche perché se non dici la verità fino in fondo la figura di melma é… - carradori64 : @The_Aktor @fabbricainter Se l’Inter si accolla quell’ingaggio monstre il barca deve valutare lautaro 160 milioni M… - carradori64 : @RiccardoDanna1 @InteristaYanas @cmdotcom @Inter @AntoGriezmann greizmann (valutato 70 mil) + 70 milioni per lautar… - carradori64 : @angelomangiante @SkySport Mi chiedevo: se la Roma “da“ all’Inter 14 milioni di euro... per prendere Dzeko ( così s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ingaggio monstre Legge di Bilancio: non c’è ancora ma il conto tocca già i 45 miliardi L’Economia gratis lunedì Corriere della Sera