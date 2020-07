Roma-Parma, Fonseca: “Le sconfitte qui sono molto pesanti” – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Le dichiarazioni di Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Parma: “Le sconfitte qui e la squadra fatica a recuperare”. Roma – Vigilia di Roma-Parma a Trigoria con Paulo Fonseca che ha rilaciato alcune dichiarazioni: “Questa squadra deve fare meglio e le capacità non mancano. Come anno dobbiamo separare i momenti. Non abbiamo iniziato bene, poi siamo stati capaci di recuperare anche se c’è un problema sul quale stiamo lavorando. Le sconfitte sono molto pesanti e non riusciamo a recuperare. Speriamo di fare meglio“. Sulla formazione Nessun indizio sulla formazione: “Non ho ancora deciso – ha ammesso il tecnico citato da tuttomercatoweb.com – se giocheremo con la difesa a tre allora Cristante potrebbe giocare centrale anche perché in quella posizione ha giocato bene e ci aiuta nella fase di costruzione vista ... Leggi su newsmondo

