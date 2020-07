Roma. 21 i passeggeri positivi in volo speciale da Dacca (Bangladesh) (Di martedì 7 luglio 2020) “Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’ENAC diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone. Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato. A seguito dell’ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. E’ la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità”. Lo scrive in una nota Alessio D’Amato -assessore regionale alla ... Leggi su laprimapagina

fanpage : Fiumicino, controllati i 225 passeggeri di un aereo dal Bangladesh: 14 positivi al coronavirus - IzzoEdo : RT @riktroiani: ?? Saliti a 21 i passeggeri positivi al #covid19 del volo speciale Roma-Dacca, atterrato ieri a #Fiumicino. Ancora non sono… - LauraCarrese : RT @agambella: 'Una bomba virale che abbiamo disinnescato': individuati 21 passeggeri positivi al coronavirus atterrati a Roma dal Banglade… - riktroiani : ?? Saliti a 21 i passeggeri positivi al #covid19 del volo speciale Roma-Dacca, atterrato ieri a #Fiumicino. Ancora n… - saletthacarlo : RT @agambella: 'Una bomba virale che abbiamo disinnescato': individuati 21 passeggeri positivi al coronavirus atterrati a Roma dal Banglade… -