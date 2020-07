Milan-Juventus, frittata Romagnoli-Kjaer: Ronaldo non perdona, il gol dello 0-2 (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Uno-due terribile della Juventus. Nell’anticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 i ragazzi di Maurizio Sarri mettono quasi al tappeto il Milan grazie al raddoppio di Cristiano Ronaldo con la complicità clamorosa della coppia centrale difensiva rossonera: Kjaer e Romagnoli infatti si ostacolano, vanno a vuoto entrambi, e spalancano la porta al portoghese che trafigge Donnarumma. Di seguito il VIDEO del gol. IL VIDEO DEL GOL INCREDIBILE DI RABIOT Leggi su sportface

Et voila, è arrivato il primo gol di Rabiot. 22:52 - Squadre in campo, nel Milan entra Calhanoglu. Dovrebbe aver preso il posto di Paqueta. Non è la Juventus scintillante delle ultime uscite, merito ...MILANO-"Non lo so". Così Paolo Maldini, ha risposto a chi gli domandava se ci sarà spazio per lui nel Milan della prossima stagione. "Vorrei arrivare bene alla fine di questa stagione - ha risposto il ...