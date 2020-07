Fials: "Velocizzare l'iter legislativo per istituire l'infermiere di famiglia" (Di martedì 7 luglio 2020) Un deciso SI della Fials all'istituzione dell'infermiere di famiglia e all'approvazione del provvedimento legislativo, per il suo centrale e strategico ruolo, non potrebbe che avvenire in questa legislatura, se non in quest'anno, per permettere l'attuazione estensiva di quanto previsto nel decreto Rilancio in materia di assunzione e ruolo dell'infermiere di famiglia/comunità. Così esordisce Giuseppe Carbone, Segretario Generale Fials, nel proprio documento propositivo alla Commissione Sanità del Senato per quanto riguarda i Disegni di Legge 1346 e 1751 sull'istituzione dell'infermiere di famiglia. Innanzitutto è ovvio e pleonastico che l'infermiere di famiglia/comunità, afferma Carbone, non sia una nuova figura professionale da istituire con le procedure previste dalla legge 43/06 come modificate dalla legge 3/18, bensì la prima attuazione ... Leggi su liberoquotidiano

Covid19, a sottrarre i malati dalle grinfie della morte è una nobile testimonianza dell'alto valore della vita stessa, ma accanto a questo encomiabile impegno, è avvilente vedere la disattenzione most ...

