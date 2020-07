“Sarà la sua resa”. Berlusconi cede alle sirene sinistre: la profezia del vice di Salvini, proprio nelle mani dei suoi aguzzini (Di lunedì 6 luglio 2020) Da settimane si parla di Silvio Berlusconi tentato dall'idea di sostenere Giuseppe Conte con una nuova maggioranza targata Pd-Fi. Una suggestione alla quale gli alleati del Cav non credono minimamente. A partire da Lorenzo Fontana, eurodeputato della Lega nonché vice di Matteo Salvini: “Considero Berlusconi una persona molto intelligente - ha dichiarato in un'intervista al Corsera - mi auguro che abbia voglia di continuare a combattere per un'Italia libera e che non si consegni nelle mani di chi, per 25 anni, ha tentato di distruggerlo sotto il profilo umano, morale, politico ed economico”. Poi la previsione che dovrebbe far tremare il Cav: “Se facesse da stampella a questo governo sarebbe una resa per lui”. Il Pd però continua a cercare il dialogo ed a tentarlo con Mes e legge elettorale proporzionale come argomenti: ... Leggi su liberoquotidiano

federicocasotti : Mai come in questo caso, l'uomo è mortale ma la sua arte non lo sarà mai. #EnnioMorricone - rubio_chef : Stamattina la questura ha messo agli arresti domiciliari Emilio, attivista #Notav di 65 anni: vergognatevi cani, si… - robertosaviano : Oggi pomeriggio Matteo Salvini sarà a Mondragone, mi aspettavo questo annuncio, attirato com'è, sempre, da situazio… - ansia_interista : #Conte non sarà perfetto e sicuramente non è la sua miglior stagione. Ma pensare che sia tutta colpa sua è assurdo.… - MakeDavero : RT @rubio_chef: Stamattina la questura ha messo agli arresti domiciliari Emilio, attivista #Notav di 65 anni: vergognatevi cani, siete dei… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sarà sua Tra i nuovi poveri: “La fame è più forte della vergogna” La Repubblica