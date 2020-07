Matteo Salvini: “Ottimista per le regionali, anche in Toscana la partita non è persa” (Di lunedì 6 luglio 2020) Matteo Salvini, leader della Lega, è fiducioso per le regionali di settembre: “Mi sento molto ottimista. No do per persa neanche una partita, nemmeno in Toscana, ad esempio, dove tutti dicono che rivincerà il Pd”, ha detto alla stampa al suo arrivo alla sede di Fai-Conftrasporto di Milano. “Sento tanta, tanta voglia di cambiamento in Toscana da parte delle imprese, dei cittadini, delle associazioni. Quindi, non do per perso nulla”, ha concluso. Leggi su sportface

